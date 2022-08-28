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Giriş Tarihi: 28.8.2022 14:15

Kaçırdıkları traktör Mert'in sonu oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Mert (17) ve kardeşi Burak (14) Mantarcı, düğün konvoyuna katılmak için ailelerinden izinsiz aldıkları traktörle şarampole devrildi. Kazada Mert Mantarcı hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı.

DHA
Kaçırdıkları traktör Mert’in sonu oldu

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çakır köyünde meydana geldi. Mert Mantarcı, ailesinden habersiz aldığı traktörle kardeşi Burak Manarcı ile düğün konvoyuna katılmak için evden çıktı. Mantarcı'nın kontrolünden çıkan traktör, takla atarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan kardeşlerden Mert Mantarcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı kardeşi Burak Mantarcı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaçırdıkları traktör Mert'in sonu oldu
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