Kaçırılan Damlasu’dan 3 aydır haber yok

Kars'ta yaşayan lise 3. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Damlasu Badan, babası Erdem Badan'dan (47) şiddet gördüğü için savcılık kararıyla babaannesi Aysel Badan'a (70) teslim edildi. Ancak genç kız 3 ay önce, daha önce de sürekli görüştüğü Altan T. (17) tarafından babaannesinin evinde kaçırıldı.Genç kızın babaannesi Aysel Badan, Altan T.'nin olay günü sabah saat 08.00'de evini basıp torununu götürmek istediğini anlatarak, "Karşı çıkınca beni yumrukladı. Yere düşünce de tekmeledi. Torunum çok korktu ve 'Babaannemi dövme, ben seninle geleceğim' dedi. Ardından da Damlasu'yu alıp gitti" dedi.Baba Erdem Badan ise "2012'de eşimden ayrıldım. Kızımın velayeti bana verildi. Hatta, başka biriyle evlenirsem kızıma bakmaz diye evlenmedim. Kızıma da babaannesi bakıp büyüttü. Ben kötü bir baba değilim. İyi bir eğitim alması için özel liseye bile gönderdim. Polis 3 aydır kızımı arıyor. Sanki yer yarılıp içine girdi. Son olarak Kocaeli'nde olduklarını öğrendim. Benim sadece bir çocuğum var. Ondan da ayırdılar. Damlasu, aklımdan çıkmıyor. Kızımı bulana kadar arayacağım. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" dedi.