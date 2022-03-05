Haberler Yaşam Haberleri Kaçırılan İranlı işadamı operasyonla kurtarıldı
Giriş Tarihi: 5.3.2022

Kaçırılan İranlı işadamı operasyonla kurtarıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kaçırılan İranlı işadamı operasyonla kurtarıldı
İstanbul Beşiktaş'ta, iki arkadaşıyla birlikte 7 kişi tarafından araca bindirilip kaçırılan İranlı emlakçı Ali S., 2 milyon lira fidye isteyen kişilerin elinden polislerce kurtarıldı. 39 yaşındaki Ali S., 26 Şubat'ta sırra kadem basınca bir yakını polisten yardım istedi. Akrabası, Ali S.'nin kaçırıldığını ve ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ali S.'nin en son yanında olan iki arkadaşı Kambız G. ve Hakan T. gözaltına alındı. İki şüpheli, kendilerinin de kaçırıldığını ancak şüphelilerin bir süre sonra kendilerini yolda bıraktıklarını iddia etti. İki arkadaşın da mağdur olduğu anlaşılınca polis soruşturmayı derinleştirdi.

7 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
7 kişilik bir grubun, taksi ile giden 3 arkadaşı takip ettikleri ve araçtan indikleri sırada zorla kendi araçlarına bindirip kaçırdıkları tespit edildi. İşadamının para transferi yapması için götürüleceği adres tespit edildi. 28 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Kaçırılan iş adamı kurtarılırken, 7 şüpheli yakalandı. İbrahim P. (31), İkram P. (19), İslam P. (22), Emrah Ö. (28), Mustafa Ç.A. (27), Serhat A. (27), Olcay Ö. (22) tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
SON DAKİKA: Putin'den 'sosyal medya' misillemesi! Facebook ve Twitter'a erişim yasaklandı
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçırılan İranlı işadamı operasyonla kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA