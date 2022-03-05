Kaçırılan İranlı işadamı operasyonla kurtarıldı

İstanbulBeşiktaş'ta, iki arkadaşıyla birlikte 7 kişi tarafından araca bindirilip kaçırılan İranlı emlakçı Ali S., 2 milyon lira fidye isteyen kişilerin elinden polislerce kurtarıldı. 39 yaşındaki Ali S., 26 Şubat'ta sırra kadem basınca bir yakını polisten yardım istedi. Akrabası, Ali S.'nin kaçırıldığını ve ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ali S.'nin en son yanında olan iki arkadaşı Kambız G. ve Hakan T. gözaltına alındı. İki şüpheli, kendilerinin de kaçırıldığını ancak şüphelilerin bir süre sonra kendilerini yolda bıraktıklarını iddia etti. İki arkadaşın da mağdur olduğu anlaşılınca polis soruşturmayı derinleştirdi.
7 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
7 kişilik bir grubun, taksi ile giden 3 arkadaşı takip ettikleri ve araçtan indikleri sırada zorla kendi araçlarına bindirip kaçırdıkları tespit edildi. İşadamının para transferi yapması için götürüleceği adres tespit edildi. 28 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Kaçırılan iş adamı kurtarılırken, 7 şüpheli yakalandı. İbrahim P. (31), İkram P. (19), İslam P. (22), Emrah Ö. (28), Mustafa Ç.A. (27), Serhat A. (27), Olcay Ö. (22) tutuklandı.