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Giriş Tarihi: 15.11.2022

Kaçırıp 500 bin TL fidye istediler

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fidye için kaçırılan bir kişi, film gibi operasyonla kurtarıldı. 500 bin lira fidye isteyen 11 şüpheliden 10’u cezaevine gönderildi

Kaçırıp 500 bin TL fidye istediler
İl Emniyet Müdürlüğü, 9 Kasım'da Çayırova Polis Merkezi Amirliğine, bir kişinin alıkonulduğu ve şüpheliler tarafından yakınlarından 500 bin lira talep edildiği şeklinde müracaat yapıldığını açıkladı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 10 Kasım'da olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra Ovacık Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda rehin alınan vatandaş kurtarılırken 3 şüpheli daha yakalandı.
Çalışmalar kapsamında konuyla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 5, İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı, birine adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaçırıp 500 bin TL fidye istediler
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