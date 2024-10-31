Kaçmaya çalışan suçlu böyle etkisiz hale getirildi: 13 yıl kesilmiş hapis cezası ve 2 aranması çıktı

Olay Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde 30 Ekim gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede önleyici ekiplerle birlikte yapan gece bekçileri, İ. Y. ve T. U. Şüpheli gördükleri bir motosikleti kontrol amaçlı durdurdu. Motosikleti şüpheli Ömer Ş.'nin kullandığı arkada ise C.U. adlı kişinin yer aldığı olayda çantası kontrol edildiğinde bir miktar poşet içerisinde uyuşturucu bulundu. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Ş., yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçilerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli Ömer Ş., belindeki silahı çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bu sırada iki görevli bekçi şüphelinin ayaklarına ateş açtı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER

Yaralanarak yakalanan şüpheli Ömer Ş.'nin 6 suç kaydı, 2 adet aranması ve yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Diğre şüpheli C.U.'nun 5 ayrı suç kaydı çıktı. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olay anına ait görüntülerde ortaya çıktı. Kaçan şüpheli ile bekçiler arasında film sahnesini andıran görüntüler yer aldı.