Haberler Yaşam Haberleri KADEM 15 Temmuz’un arşivini oluşturdu
Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:28 Son Güncelleme: 16.7.2022 15:38

KADEM 15 Temmuz’un arşivini oluşturdu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde darbe gecesi mücadele eden vatandaşların, söz konusu vatan olduğunda neler yapabildiklerinden yola çıkarak sıra dışı ve dikkat çeken, ‘ Söz Konusu Vatansa!’ bir kampanyaya imza attı. KADEM; hain darbe girişimi, 15 Temmuz 2016’ıncı günü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de kanlı bir saldırı olarak başlamış, Türk halkı bu saldırıyı o gece canı pahasına durdurmuş, devamındaki süreçte demokrasi nöbetleriyle milletçe bir dik duruş sergilemişti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
KADEM 15 Temmuz’un arşivini oluşturdu

Mecra olarak sosyal medyanın seçildiği "Söz Konusu Vatansa!" isimli kampanya ile o gece Türkiye'nin kaderini değiştiren direniş, günlük hayatta kullanılan eşyaların sıra dışı dönüşümleri üzerinden ortaya konuldu. Sosyal medya üzerinden yayınlanacak 4 video halinde planlanan kampanya ile Türk ve dünya kamuoyu ve özellikle 15-23 yaş grubu gençler hedeflendi. O gece Türk halkının üzerindeki tişörtle bir tankın egzoz borusunu tıkaması, Akıncı üssü yakınında köylülerin saman balyaları ve lastik yakarak uçakların görüş alanını dumanla kaplaması, Google arama motorunda tank nasıl durdurulur sorusunun aratılması, cep telefonuyla darbenin önlenmesi vb. örnekler hiç şüphesiz verilen mücadelenin unutulmaz anlarıydı. Günlük hayatta kullanılan kıyafetler, nesneler, objeler; söz konusu vatanı savunmak olduğunda o gece bir silah ve direniş malzemesine dönüşmüştü. Söz Konusu Vatansa! kampanyası ile bu kez 15 Temmuz direnişi farklı bir perspektifle yeniden canlandırılmış oldu.

'BİZ81'İZ '

KADEM geçen yıl da 15 Temmuz hafızasını yeniden canlandırmak, o gecenin tanıklarına ulaşmak, Türk halkının o geceki hissiyatını/hatıratını kayıt altına almak amacıyla Türkiye'nin 81 ilini kapsayan "BİZ81'iz" isimli bir kampanya hayata geçirdi. Proje kapsamında 81 ilden toplam 5 bin 699 kişinin o gece yaşadıkları kendi anlatımlarıyla kayıt altına alınarak Türkiye'nin 15 Temmuz'a ilişkin en büyük video röportaj arşivi oluşturuldu. Proje ile elde edilen videolar Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki kiosklarda izlenmek üzere 15 Temmuz Derneği ile varılan anlaşma çerçevesinde hibe edildi. Video arşiv ayrıca gelecek nesillere sağlıklı olarak ulaşması adına Millet Kütüphanesi'ne gönderildiği kaydedildi.

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KADEM 15 Temmuz’un arşivini oluşturdu
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