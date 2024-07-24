KADEM Gazze için yardım kermesi düzenledi

Kadın ve Dayanışma Vakfı (KADEM) Antalya Temsilciliği, Muratpaşa Cami avlusunda Gazze'ye yardım göndermek amacıyla kermes düzenledi. 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kermes, çok sayıda vatandaştan ilgi gördü.

KADEM Vakfı gönüllülerinden oluşan bir grup kadının da destek olduğu kermeste el emeği ürünler satıldı. Satılan ürünlerden elde edilen gelirlerle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım gönderileceği bildirildi. Kermes standını, AK Parti Antalya Milletvekili Avukat Mustafa Köse, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen, Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, İl Başkan Yardımcısı Muammer Ak, İl Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Pala, İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Kızılay İl Yönetim Kurulu Üyesi Recep Baltacı, Kızılay İl Yönetim Kurulu Üyesi Bengül Hatipoğlu ve Antalya Kızılay İl Başkan Yardımcısı Avukat Ömer Özer ziyaret etti.

KALBİMİZ GAZZE İÇİN ATIYOR

KADEM Vakfı Antalya Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, "Hepimizin bildiği üzere Filistin'de, Gazze'de çok büyük kanayan yaralar var. Soykırım, katliam, açlık, salgın hastalık ve daha pek çok acıyla karşı karşıya kalan kardeşlerimizin yalnız kalmaması için hergün dua ediyoruz. Elimizden fazla birşey gelmese de bu kermesi organize etmek istedik. Gerçekleştirdiğimiz kermes, ufak da olsa Gazze'deki mağdur kardeşlerimize katkı sağlasın istiyoruz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi. Toplanan yardımlar Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

