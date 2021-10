KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı’nda finale kalan katılımcılar ödüllerini aldı

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuşan Gümrükçüoğlu, 2015 yılında yani bu yola ilk çıktıklarında toplumun büyük bölümünün "inovasyon" kelimesine dahi yabancı olduğunu dile getirerek, inovatif fikirlerini hayata geçirme hayali kuran kadınlara ulaşmak için büyük çaba sarf etmek gerektiğini, geçen 6 yılda çok yol katettiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri her kamp döneminin onlarca kadının hayaline ulaşmasına vesile olduğunu ve çok sayıda girişimci kadına cesaret ve ilham verdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, kadınların da teknolojide fikir ve söz sahibi olabileceğini bildirdi.

Bu hafta projelerinin 6. kamp dönemini gerçekleştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü mütevazı bir açılışla başlayan kampımız süresince, şu anda aramızda bulunan 30 kadın, birbirinden değerli mentorlardan dersler ve girişimcilik tüyoları aldı. Onlara hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda ihtiyaç duyacakları tüm konularda rehberlik etmeye çalıştık. Bu yılki sloganımız, 'Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir' idi. Kulağa fazla iddialı gelebilir ancak kadınların bilime katkılarının tarihte ne kadar önemli değişimlere yol açtığını biliyoruz. Ve bu değişimlerin her yıl bizim aracılığımızla tekrarlandığını da çok net şekilde görüyoruz. Görmekle de yetinmeyip onları görünür kılmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlar, desteklendikleri ve imkan sağlandığı takdirde pek çok alanda verimli ve topluma fayda sunan projeler ortaya koyabiliyorlar.

Bu sebeple her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, hem ekonominin güçlenmesi hem de toplumsal fayda üretilmesi anlamına geliyor."

"BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Gümrükçüoğlu, ne yazık ki tarih boyunca tüm coğrafyalarda kadınların yaptığı bilimsel çalışmaların çok azının kayda geçtiğine, çoğunun gölgede kaldığına ya da görmezden gelindiğine işaret ederek, oysa bilimin kadın ve erkeğe aynı mesafede duran, tarafsız ve cinsiyetten bağımsız bir alan olduğunu vurguladı.

Bu nedenle insanlığın bilimsel mecrada yelpazeyi ne kadar geniş tutarsa o kadar zenginliğe ulaşacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Düşünce zenginliği de şüphesiz çeşitlilikten doğar. Kadınların kendilerine has bakış açılarının, her projede nasıl farklılık yarattığına tekrar tekrar şahit olduk. İşte bu sebeple diğer alanlar kadar, bilim ve teknolojide kadınların temsili çok önemli. Ve bugün kadınlar, bilim için çalışmaya, üretmeye, isimlerini tarihe yazdırmaya eskisinden çok daha büyük azimle devam ediyorlar. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Girişimci kadınların ürettikleri projeler, hayata yenilik, ülke ekonomisine katkı sağlarken tüm kadınlar için de ayrıca motivasyon kaynağı oluyor. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılmasını sağlayacak zemini hazırlayabilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu proje tam da bu zemini sağlıyor.

Bir başka ifadeyle, İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda dengeyi sağlama çabasının da somut bir örneği."

"KADINLAR, KENDİ BAŞARI HİKAYELERİNİ YAZMIŞ YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ"

Gümrükçüoğlu, projenin hedef kitlesinin, bir fikri ve hayali olan ama bu düşüncesini gerçekleştirmek için yeterli imkanı henüz bulamamış tüm kadınlar olduğunu söyledi.

"Proje için konu sınırlamamız yok. E-ticaretten nano teknolojiye, gıda teknolojilerinden biyoplastiğe kadar aklınıza gelen her konuda kıymetli projeler geldi bugüne kadar." diyen Gümrükçüoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Girişimcilik Kampı'na katılmaya hak kazanan 30 kadın girişimci adayımız, finans, pazarlama ve iş hukuku gibi başlıkları da içeren girişimcilik dersleri aldı. Katılımcılarımız kamp sırasında ayrıca kendi başarı hikayelerini yazmış yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakaladı. Fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacaklarıyla ilgili bilgiler edindiler. Çıktıkları yolun zorluklarını, başarının uzun denemeler sonunda gelebileceğini bir de tecrübe etmiş isimlerden dinlediler."

Konuşmaların ardından KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nde 30 girişimci arasından finale kalan 5 kadın girişimcinin isimleri açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu tarafından 5 kadın girişimciye kristal ödülleri takdim edildi.

İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda Nisa Yeşilgül Mehmetcik, hipoksik tümörlerde aktifleşen ilaç etken maddelerinin geliştirilmesi konulu "Elpis Research", Burcu Sarıtaş "SeeBrighter", Özlem Ertekin "Tanı Teknolojilerinde Yüksek Hassasiyetli ve Hayvan Kullanımı Gerektirmeyen Afinite Moleküller", Nerve Cansu İşeri "Yeni Nesil CBD Yağının Üretimi" ve Yağmur Gömürlü "Biriktir" projeleriyle finale kalmaya hak kazanan girişimciler oldu.