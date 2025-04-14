KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi tamamlandı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üreterek adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmak için iki senede bir düzenlediği KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin 10'uncusu "Mitik Söylem ve Kadın" temasıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in başkanlığında toplanan kongrede kadınlarla ilgili görüş, düşünce ve inanışların arkasında yer aldığı düşünülen, gerçekte doğru olmayan bir hikâye ve anlatı için kullanılan mitler (söylen) tartışmaya açıldı. Kongre, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'ndeki KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçti.

"MİTİK SÖYLEM, KADINLARIN DEĞERSİZ HİSSETMELERİNE YOL AÇABİLİYOR"

KADEM'in 10. Kadın Araştırmaları Kongresi'nin Sonuç Bildirisi, kadınlar için daha adil bir yaşamın önündeki engeller ve bu engelleri aşmanın yollarına dair ipuçları içeriyor. "Mitik Söylem ve Kadın" temalı kongrenin Sonuç Bildirisi'nde kadınlara yönelik mitik söylemlerin davranışlara yön verebildiği, kadınların değersiz hissetmelerine yol açabildiği vurgulandı. Bildirgede, kadınların şiddeti kabullenmelerine ve eşitsizliklerin devamına neden olabildiği de belirtildi. Buna karşılık, psikoeğitim temelli müdahale, zararlı mitik söylemlerin eleştirel şekilde değerlendirilmesini sağlayarak kadın erkek fırsat eşitliğini destekleyen farkındalığı hedefliyor.

"YENİ TEHLİKE: SOSYAL MEDYA, MÜKEMMEL KADIN"

Kadınlar, kariyer, kişisel bakım ve sosyal medya etrafında şekillenen yeni mitlerle karşı karşıya olduğunun vurgulandığı bildirgede, modern çağda kadın mitleri, kariyer, bağımsızlık ve fiziksel görünüm gibi kavramlarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. "Süper kadın" mitinin, hem başarılı bir kariyere sahip olma hem aileyi mükemmel idare edebilme zorunluluğunu dayatırken, sosyal medya ve popüler kültür aracılığıyla "ideal beden", "mükemmel kadın" mitleri kadınlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiliyor. Mükemmel kadın, süper anne, ideal beden gibi kadınları psikolojik olarak zorlayan mitlerden sınır ve fonksiyonları Türk mitolojisinde mükemmel bir oranla çizilmiş ve bilhassa Dede Korkut'ta fiilen gösterilmiş yeterli anne, dengeli yaşam, huzurlu ve mutlu anne mitlerine doğru medyayı yönlendirecek çalışmalar yapılması gerektiği belirtiliyor.



"TÜRK TARİHİNDEKİ 'KAHRAMAN KADIN' MİTİ ÖNEMLİ"

Türk tarihinde kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olduğu, sosyal alanda değer gördüğü, devlet yönetiminde söz sahibi olduğu, savaşlarda erkeklerle yan yana çatıştığı vurgulandı. Kadının bu konumu hem destan, mit, halk hikâyeleri, masal gibi anlatıları etkilediği hem de bunlardan etkilenerek şekillendiği vurgulandı. Bu kahramanların hikâyelerinin aktarılması, Türk toplumunda kadın kahraman arketiplerinin eski toplumlarda ve günümüzde modern kadın liderliğini güçlendirici işleve sahip olması açısından önemli olduğu belirtildi.