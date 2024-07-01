KADEM Manisa’dan Gazze’ye Kardeş Payı Yardım Seferberliği: Hayır Çarşısı Açılıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze'de 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. Gazze halkı, bombaların, açlığın ve susuzluğun ortasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çocuklar açlıktan ölüyor, milyonlarca Gazzeli temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

KADEM Genel Merkezi öncülüğünde başlatılan Gazze'ye Kardeş Payı yardım seferberliği kapsamında, KADEM'in bulunduğu 55 şehirde Hayır Çarşıları açılıyor. Bu bağlamda KADEM Manisa Temsilciliği de 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü 11:00-18:00 saatleri arasında Manisa Polisevi'nde Hayır Çarşısı düzenleyecek.

KADEM Manisa Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "KADEM Manisa Temsilcisi Özlem Akar İşyapan yaptığı açıklamada, "Kiminin kıyafet ihtiyacı var, kiminin gıda malzemesi, Kiminin ilaç malzemesi, kiminin barınma. Filistin ve Gazze'de Dünya'da eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanmaktadır. Biz sivil toplum kuruluşları olarak yaşanan soykırımın ilk gününden bu yana en gür sesle bu zulmü telin ettik. Lanetledik. Şimdi ise dindaşlarımız için elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu konuda hassas vatandaşlarımız ve paydaşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelmeye çalıştık. Konunun hassasiyetle takip ettiğimizi belirttik. Bizler Filistin'in direnişine çare olmak, mazluma ses garibana nefes olmak için, Genel Merkezimizin katkılarıyla 55 İl Başkanlığı ve Temsilcilikleri olarak bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Mücadeleleri ile savaşma ruhuna öykünüp, Milli Mücadele zamanındaki gibi her bireyin cepheye mühimmat taşıyan ruh ile, oradaki insanlığa bir nebze katkıda bulunmak amacıyla bir "Hayır Çarşısı" açıyoruz."

İşyapan sözlerine şöyle devam etti: "Rahmetle, şefkatle, iyilikle, güzellikle, sevgiyle büyüyen çocukların yanı sıra; bombayla, korkuyla, silahla, ateşle, işkenceyle yaşamaya zorlanmış hatta ölen çocukların naaşlarını sokak köpeklerinin parçalamak suretiyle yok etmiş bir yaralı ülke Filistin. Biz bu etkinlikler çerçevesindeki yardımları Filistin'de direnen, o insanlığın kahramanları için yapmıyoruz aslında. Onlar zaten direniyorlar. Onlar zaten vazifesini yapıyorlar. Burada değişmesi gereken bizleriz. Yani orada direnen bir avuç değil, dünyanın geri kalanıdır. Dünyanın geri kalanı ancak değiştiğinde bu dünya kurtulabilecektir. Evet kendimizi değiştirmek için bir araya geleceğimiz, ufak da bir adım olsa, küçücük bir iyilik de olsa, kendimiz değişelim. Bizler değişelim diye bu etkinlikler düzenleniyor. Nesillerimize daha yaşanabilir, iyiliklerin kuşatıldığı bir dünya bırakabilmek için sizleri de KADEM Manisa İl Temsilciliğimizin Düzenlemiş Olduğu Gazze'ye Kardeş Payı Yardım Kampanyası "Hayır Çarşısı" Programına 3 Temmuz Çarşamba Günü Polisevine bekleriz. Unutma! Sen yoksan bir kişi eksiğiz. Tüm Manisalıları hayır çarşımıza ve "Gazze'ye Kardeş Payı" hesabı üzerinden bağışlarınızı bekliyoruz. Hayır çarşılarımızdan elde edilecek gelir ve bağışlarınız, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın gemileriyle Gazze'ye ulaştırılacak"