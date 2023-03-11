KADEM, New York'ta "ısrarlı takip" ve "dijital taciz" konusunda verilen mücadeleyi anlattı

ABD'li avukat Massey, "Akıllı telefonların ortaya çıkışı, ısrarlı takibin yanı sıra dijital takip etmeyi çok daha karmaşık hale getirdi. Çünkü muhtemelen hiçbirimiz telefonlarımız, uygulamalarımız ve e-postamız olmadan çalışamayız. Bu da, takipçilerin artık telefonunuzu etkili bir şekilde travma yaratan bir cihaza dönüştürebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Massey, bu bağlamda teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması, sivil toplum kuruluşlarının da bu şirketlere baskı uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

Panelin kadın konuşmacısı akademisyen Sana Qutubuddin, 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan toplantılarda "dijital insan hakları" konusunu gündeme getirdiğinde konunun yeterince ciddiye alınmadığını vurguladı.