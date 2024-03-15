KADEM, Times Meydanı’nda İsrail’in Gazze soykırımına dikkat çekti: "Bir halka aylardır ölümlerin en acısı yaşatılıyor"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bulunduğu New York'ta, "International Civil Support for Palestinian Women" etkinliğinde interaktif bir enstalasyon aracılığıyla, işgalci İsrail'in devam eden soykırımını ve Gazze'nin cesur kadınlarının onurlu direnişini dünya gündemine taşıdı.

"9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KADIN ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Dünya Kadınlar Günü'nü içeren mart ayı dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de bir dizi program düzenleyen KADEM, Times Meydanı'nda bir de basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Times Meydanı'nı görmeye gelen turistler, İsrail katliamlarına karşı duruşları ile bilinen Ortodoks Yahudiler, Neturei Karta Hahamı Yisroel Dovid Weiss ve BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları için New York'ta bulunan Türk STK temsilcileri ve siyasetçiler katıldı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun yaptığı basın açıklamasında "Zulüm bile kadınlar açısından adaletsiz bir şekilde ilerliyor. 9 binden fazla Filistinli kadın artık aramızda değil. İşin daha da acı tarafı, yaşananlar Filistinli kadınlar için de diğer savaş ve çatışma bölgelerinde sıkışıp kalmış binlerce kadın için de yeni değil" dedi.

"BİR HALK HİÇ DURMAKSIZIN BOMBALANIYOR. YENİ DOĞMUŞ BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Gümrükçüoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Filistinli kadınlar çok uzun süredir, dünyanın en büyük ölüm kampına döndürülmüş bir alanda, nesiller boyu süren sistematik bir soykırıma, şiddetin de ötesinde bir kötülüğe maruz kalmaktadırlar. Arkamdaki platformda, Filistinli kadınların sembolik el işi olan tetriz (bir çeşit kanaviçe) ile yapılmış bir Filistin bayrağı yer almaktadır. Bu platformdan aldığınız her bir fular, İsrail tarafından öldürülen kadınları temsil ediyor. Onların acısını paylaşmamızın bir sembolü olarak henüz almayanların da bu fularlardan almasını isterim. Böylece Filistinli kadınları unutmadığımızı, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve dünya kadınları arasında kopartılamaz bağlar olduğunu herkese göstereceğiz."

7 Ekimden bu yana işgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çeken KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, "Evet, dünya olarak çok büyük bir yıkıma şahitlik etmenin dehşeti içindeyiz. Bir halk hiç durmaksızın bombalanıyor. Bir halka aylardır ölümlerin en acısı yaşatılıyor. Yeni doğmuş bebekler açlıktan ölüyor. Bombalanan sadece Gazze değil, insanların binlerce yıldır ortaklaşa oluşturduğu evrensel değerler de bombalanıyor. Her bir bomba hepimizin üzerine düşüyor. Öte yandan bugün gurur duyacağımız bir hadise varsa o da tüm dünya halklarının bu saldırıya şiddetle karşı çıkmalarıdır. Aylardan beri dünyanın doğusundan batısından güneyinden kuzeyinden şiddetle protestolar geliyor. Bu da bize ışığın asıl çocuklarının barış isteyen halklar olduğunu gösteriyor" dedi.

"İSRAİL'İN SOYKIRIMIN TEK KURBANI FİLİSTİN HALKI DEĞİL, İNSANLIK ONURUDUR"

Açıklamalarına devam eden Gümrükçüoğlu son olarak "Biz seçimimizi yaptık. Tarihin doğru tarafında, yaşamak için mücadele eden onurlu Filistinli kadınların yanında durmaya karar verdik. Herkesin şunu bilmesini istiyoruz: İsrail'in yaptığı soykırımın tek kurbanı Filistin halkı değil, İnsanlık onurudur. Ve insanlığın onurunu korumak, hangi ırk ve dinden olursa olsun, hepimizin ortak sorumluluğu!" şeklinde konuştu. Basın açıklamasından sonra Filistin bayrağı renklerindeki fularlar, Gazze'de katledilen kadınları sembolize etmesi için direklere asıldı. Böylece Times Meydanı'ndan "Filistinli kadınların yanındayız" mesajı verildi.