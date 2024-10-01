KADEM’den Geleceğe İşbaşı: Devlet korumasındaki genç kızların umudu

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezleri'nde yaşayan ve örgün eğitime dâhil olamayan 16-18 yaş arasındaki genç kızları kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayata hazırladığı "Geleceğe İşbaşı" projesi 2016 yılında başladı. Aradan geçen sekiz yılda 165 genç kız eğitimlerden yararlandı. Bunlardan 84'ü istihdam hakkı elde ederek kamu kurumlarına yerleştirildi.

6 AY BOYUNCA EĞİTİM ALIYORLAR

"Geleceğe İşbaşı" projesinin 8. döneminde ise 21 genç kız ise projeye dâhil olarak yarım kalan eğitimlerini tamamlama imkânı buldu. 21 Ekim'de sona erecek olan eğitim programın ardından başarılı olan genç kızlar diplomalarını alabilecek. Eğitime katılan gençler ise 6 ay boyunca çeşitli eğitimlerden geçiyor. Bu eğitimler arasında bilgisayar işletmenliği, hızlı klavye kullanımı, diksiyon ve genel muhasebe dersleri ile kişisel gelişim ve değerler eğitimi var. Grup çalışmaları, psiko-sosyal eğitimler ve tecrübe paylaşımlarını da içeren programlar mevcut. Eğitimlerin ardından gençlerin psikoterapi, istihdam ve istihdam sonrası takip süreçleri iki yıl boyunca devam edeceği belirtiliyor.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: "GENÇ KIZLARIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİREYLER OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

KADEM'in basın bülteninde yer alan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun projeye dair açıklamaları ise şöyle: "Geleceğe İşbaşı projemizle, hayallerinden vazgeçmeyen, ümitsizliğe kapılmayan, yarına umutla bakarak emin adımlarla geleceklerini şekillendiren yetenekli, girişimci ve nitelikli kadınların yetiştirilmesine katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz. Attığımız her adımda genç kızlara umut olmanın heyecanını taşıyoruz, taşımaya devam edeceğiz. Yalnızca mesleki eğitimleri içermiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizin 'iyi olma' hâllerinin artırılmasına destek vermek amacıyla, psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz."