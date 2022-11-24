KADEM’den ısrarlı kampanya

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Israrlı Takip Suçtur" temasıyla düzenlediği basın toplantısına KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ev sahipliği yaptı. Bayraktar "Hazırladığımız kamu spotuyla ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibin hak ihlali ve bir şiddet türü olduğuna dikkat çekiyor, suç kapsamına girdiğini kampanyamız vasıtasıyla herkese duyurmak istiyoruz" dedi.Israrlı takip 27 Mayıs itibarıyla suç olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklendi. Suçu işleyene 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Çocuğa, ayrılık kararı/boşanılan eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, işyerini, konutunu terk etmesine neden olması halinde ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar artıyor.