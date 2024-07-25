KADEM’den tepki: “Deniz ve havuzlar kimsenin tekelinde değildir”

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir sitede havuza haşemasıyla giren kadınları gören bir erkek kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. Bu anın görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sözlü saldırı olayının ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı ise (KADEM) bir açıklama yayınladı. KADEM, son günlerde tesettür mayosu giyen kadınlara yönelik sözlü taciz ve hakaret olaylarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

"KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

KADEM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahillerde ve havuzlarda terör estiren bu kişilere; zihinsel ve ruhsal durumlarına, ideolojik saplantılarına, zorba karakterlerine rağmen toplum sağlığı için eğitim ve psikolojik destek vermeye hazırız. Deniz ve havuzlar kimsenin tekelinde değildir. Kadın bedeni üzerinden yürütülen her türlü tartışma, en hafif tabirle kadınlara saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.