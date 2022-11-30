KADEM’e üstün performansta 4 yıldız

2022 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni, 22-23 Kasım'da "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla Kocaeli Kongre Sarayı'nda yapılan 31. Kalite Kongresinin sonunda gerçekleştirildi. İş, bilim, akademi ve medya dünyasından katılımcıların takip ettiği ödül töreni, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM ülke Temsilcisi Türkiye Kalite Derneği KalDer tarafından düzenlendi. 30 yıldan bu yana EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara verilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri sonuçlarının açıklanması, salonda heyecanla beklendi. Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonunda KADEM, EFQM Üstün Performansta 4 Yıldız Belgesi'ne lâyık görüldü.

KADEM SAYILI STK'LAR ARASINA GİRDİ

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreninde KADEM 4 yıldız belgesini alarak Türkiye'nin sayılı STK'ları arasına girdi. KADEM adına 4 Yıldız Belgesini KADEM Yönetim Kurulu Başkanı DR. Saliha Okur Gümrükçüoğlu aldı. Gümrükçüoğlu törende "Kadın hakları çalışmalarımızı, EFQM modeli ile bir basamak daha yukarı taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ödül alan kurum ve kuruluşları kutlayan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ise "Ödül sürecini başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak kazanan kurumlarımızı en içten duygularla kutluyor, ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncüleri olarak sürdürülebilir gelişim yolunda başarılar diliyorum. Bu ödüllerin, EFQM Modeli ile henüz tanışmamış kurumlarımıza ilham vermesini ve onlar için yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyorum." dedi.

KURUMLARIN MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU ANLAMINA GELİYOR

Türkiye Kalite Derneği KalDer tarafından yürütülen EFQM Tanıma Programı, kuruluşların 7 yıldıza kadar ulaşan mükemmellik yolculuğunu ifade ediyor. Her yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda; performans kriterlerinde anlamlı ilerleme kaydeden kuruluşlara "EFQM Üstün Performansa İlk Adım" basamağından başlayarak "EFQM Üstün Performansta Yetkinlik" basamağına varan belgeler veriliyor.

İş ve yaşamda mükemmellik kültürünün yaygınlaşmasında önemli rol oynayan bu süreçte, Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne bugüne kadar; 300 kuruluş başvurdu. 33 kuruluş Büyük Ödül, 68 kuruluş Ödül ve 8 kuruluş Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne layık görüldü.

