Kademeli emeklilikte son durum nedir? Gözler Bakan Işıkhan’da! Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilikle ilgili yeni gelişmeler gündemde. Bakan Işıkhan'ın yapacağı açıklamalar, uygulamanın ne zaman devreye gireceği ve hangi şartlarla yürürlüğe gireceği konusunda belirleyici olacak. Vatandaşlar, kademeli emeklilikle ilgili son durumu ve resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."