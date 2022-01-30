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Giriş Tarihi: 30.1.2022 14:26 Son Güncelleme: 30.1.2022 15:02

Kader Hoca kaza kurbanı: Sürücü sarhoş çıktı!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kader Hoca kaza kurbanı: Sürücü sarhoş çıktı!

İstanbul’da alkollü ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen bir sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle direksiyon sınavında görevli olan eğitmen Kader Demirkol’a vurdu. Kaza nedeniyle ayakları kopan 36 yaşındaki Kader eğitmen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen bir sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle ehliyet sınavlarının yapıldığı eğitim alanına girdi.

Bu esnada işlemler için sınav aracının başında bulunan direksiyon eğitmeni Kader Demirkol, kendisine arkadan vuran otomobilin altında kaldı. Kader Hoca'yı biçen otomobil 2 araca vurarak durabilirken, kazada ayakları kopan Demirkol ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

KADER HOCANIN HAYATINI KARARTAN KAZA
Ayakları kopan Demirkol, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Meslektaşının ölümüne ilişkin konuşan Direksiyon Eğitmenleri ve Çalışanları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Uğun "Kader Hoca'mız sınavda bagajın kontrol edildiği esnada arkadan çarpan otomobilin altında kalarak görevi başında acı şekilde vefat etti" diye konuştu.

TRAFİK KAZASI DEĞİL İŞ KAZASI
Uğun "Bizler direksiyon eğitmenleri olarak yönetmelik gereği 40 saatten fazla görev alamıyoruz. Hafta içi 40 saatlik mesaimizi doldurmamıza rağmen hafta sonları sınavlarda resmi olarak görevlendiriliyoruz ancak sınav süresinde hiçbir yetkimiz yok sadece valelik yapıyoruz. Eğer böyle bir görevlendirme olmasaydı Kader Hoca'mızı kaybetmeyecektik. Ayrıca hocamızın acı kaybı kayıtlara trafik kazası olarka geçiyor. Bu trafik kazası değil, iş kazası. Hocamız görevi başındayken vefat etti. Onun hakkını sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

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Kader Hoca kaza kurbanı: Sürücü sarhoş çıktı!
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