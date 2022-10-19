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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Kader, ihanet kurbanı oldu

Bir alışveriş merkezinin terasından atlayan sağlık çalışanı Kader Yıldız’ın, nişanlısının kendisini aldattığını öğrenince canına kıydığı ortaya çıktı. Anne Gülnaz Yıldız, “Bir kadınla fotoğrafını görmüş. Nişanlısı kızımın hayatını kararttı” dedi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kader, ihanet kurbanı oldu
İstanbul Beylikdüzü'de 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya atlayarak yaşamına son veren anestezist Kader Yıldız'ın (25) ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet dolu anlarda Kader Yıldız, nişanlısı Berkan Y.'ye Whatsapp'tan saat 18.13'te, "Sana hakkımı helal etmiyorum" mesajı attıktan 2 dakika sonra aşağı atlamıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, SABAH'a konuştu. Anne Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci Kader'in odasında gözyaşları içinde anlattı. İşte söyledikleri:



İHANETİN FOTOĞRAFI
Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.
Kızım fotoğrafa inanmamış. Gönderen kişiyle buluşmak için evden çıkmış. O kadınla ve nişanlısının annesiyle bir kafede konuşmuş. Ayrılırken, 'Kafamı toplamam, hava almam lazım' demiş. Sonra onu AVM'ye bırakmışlar. Orada da olan oldu.
Kızımın odasına giremiyorum. Her gün bir kargosu geliyor. Ölüme giden kız bunları sipariş eder mi? Kışlıklar almış, mont almış benim yavrum. Hayalleri vardı. Canına kıyacak kız değildi. Onu bu hallere getirenlerin hiç mi suçu yok? Olay günü ben hastaydım evdeydim. Çeyizi kaldı. 'Anne ben evleneceğim, çocuklarım olacak' diyordu. Kızımı hayallerinden koparıp buna sürükleyenlerin günahı yok mu? Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu.



'KIZIMIN HAYATINI KARARTTI'
Ben kaderi tek başıma büyüttüm. 25 yıl el üstünde tuttum. Babası ile o daha 3 aylıkken ayrıldık. Hiç tanımadı. İki üniversite bitirdi. Fenomen olduğu sayfasını nişanlısı izin vermedi diye kapattı. Çok sevmişti ama o sevmemiş ki kızıma bunları yaşattı. Kızım kendine yapılan haksızlıkları kaldıramamış. Bu şahıs kızıma 95 bin lira kredi çektirmiş. O parayı da yine kızımı aldattığı kadına vermiş. Kızım o gün bunları da öğreniyor. Hepsi üst üste geliyor. İnanmak istemiyor ama fotoğraflar, videolar gösteriyorlar, inanıyor. Nişanlısı kızımın hayatını kararttı.



İŞTE KADER'İN SON ANLARI
Alışveriş merkezinin terasından aşağıya düştükten sonra ambulansla daha önce staj gördüğü özel bir üniversitenin hastanesine kaldırılan Yıldız'ın sedyedeki son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, bir sağlık çalışanının Yıldız'ı kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı görülüyor. Bu arada anne Gülnaz Yıldız, kızına müdahalede geç kalındığını öne sürerek "Kızım 2.5 saat sedyede kaldı. Beyin cerrahı gelmedi" dedi.

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Kader, ihanet kurbanı oldu
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