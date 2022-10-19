Kader, ihanet kurbanı oldu

İstanbul Beylikdüzü'de 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya atlayarak yaşamına son veren anestezist Kader Yıldız'ın (25) ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet dolu anlarda Kader Yıldız, nişanlısı Berkan Y.'ye Whatsapp'tan saat 18.13'te, "Sana hakkımı helal etmiyorum" mesajı attıktan 2 dakika sonra aşağı atlamıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, SABAH'a konuştu. Anne Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci Kader'in odasında gözyaşları içinde anlattı. İşte söyledikleri:Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.Kızım fotoğrafa inanmamış. Gönderen kişiyle buluşmak için evden çıkmış. O kadınla ve nişanlısının annesiyle bir kafede konuşmuş. Ayrılırken, 'Kafamı toplamam, hava almam lazım' demiş. Sonra onu AVM'ye bırakmışlar. Orada da olan oldu.Kızımın odasına giremiyorum. Her gün bir kargosu geliyor. Ölüme giden kız bunları sipariş eder mi? Kışlıklar almış, mont almış benim yavrum. Hayalleri vardı. Canına kıyacak kız değildi. Onu bu hallere getirenlerin hiç mi suçu yok? Olay günü ben hastaydım evdeydim. Çeyizi kaldı. 'Anne ben evleneceğim, çocuklarım olacak' diyordu. Kızımı hayallerinden koparıp buna sürükleyenlerin günahı yok mu? Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu.Ben kaderi tek başıma büyüttüm. 25 yıl el üstünde tuttum. Babası ile o daha 3 aylıkken ayrıldık. Hiç tanımadı. İki üniversite bitirdi. Fenomen olduğu sayfasını nişanlısı izin vermedi diye kapattı. Çok sevmişti ama o sevmemiş ki kızıma bunları yaşattı. Kızım kendine yapılan haksızlıkları kaldıramamış. Bu şahıs kızıma 95 bin lira kredi çektirmiş. O parayı da yine kızımı aldattığı kadına vermiş. Kızım o gün bunları da öğreniyor. Hepsi üst üste geliyor. İnanmak istemiyor ama fotoğraflar, videolar gösteriyorlar, inanıyor. Nişanlısı kızımın hayatını kararttı.Alışveriş merkezinin terasından aşağıya düştükten sonra ambulansla daha önce staj gördüğü özel bir üniversitenin hastanesine kaldırılan Yıldız'ın sedyedeki son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, bir sağlık çalışanının Yıldız'ı kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı görülüyor. Bu arada anne Gülnaz Yıldız, kızına müdahalede geç kalındığını öne sürerek "Kızım 2.5 saat sedyede kaldı. Beyin cerrahı gelmedi" dedi.