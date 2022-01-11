Kaderin böylesi...

Antalya’da, hamile eşinin bulunduğu ambulansın peşinden giderken kaza yapan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, doğan kızını göremeden hayata veda etti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Nusret Özdemir (24), geçen cumartesi günü hamile olan eşi Selma Özdemir'in doğum sancıları tutunca, ambulans çağırdı. Eşini ambulansa alan sağlık ekibi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Ambulansı motosikletiyle takip eden Nusret Özdemir, D-400 karayolu jandarma kavşağında Mahmut K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören trafik polisi tarafından eşinin bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nusret Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Nusret Özdemir ameliyata alınırken, eşi Selma Özdemir ise aynı saatlerde bir kız bebek dünyaya getirdi. Ameliyat sonrası uyutulan Nusret Özdemir, önceki gece yaşamını yitirdi. Kızını göremeden hayata veda eden baba Özdemir, Gazipaşa'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Selma Özdemir ile sarılık olan kızının tedavisi ise sürüyor.