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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Kader’in böylesi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kader’in böylesi

Alkollü sürücü Ercan A. dün sabah İstanbul Halkalı’da aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi ve sürücü eğitimi alanına daldı. Sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol’a (36) çarptı. Bacakları kopan Demirkol hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de alkollü halde aşırı hız yapan sürücü Ercan A., kontrolünü kaybettiği otomobiliyle direksiyon sınavında görevli olan eğitmen Kader Demirkol'a çarptı. Ehliyet sınavlarının yapıldığı eğitim alanına girerek dehşet saçan aracın çarptığı iki çocuk annesi Demirkol, otomobilin altında kaldı. Kader Hoca'yı biçen otomobil refüje çıkarak durabilirken, ayakları kopan talihsiz kadın ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Ercan A. 1.2 promil alkollü çıktı. Direksiyon Eğitmenleri ve Çalışanları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Uğun, "Yönetmelik gereği 40 saatten fazla görev alamıyoruz. Hafta içi 40 saatlik mesaimizi doldurmamıza rağmen hafta sonları sınavlarda resmi olarak görevlendiriliyoruz ancak sınav süresinde hiçbir yetkimiz yok sadece valelik yapıyoruz. Böyle bir görevlendirme olmasaydı hocamızı kaybetmeyecektik. Bu trafik kazası değil, iş kazası" dedi.

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Kader’in böylesi
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