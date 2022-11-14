Kaderin böylesi

Hastalığı sürecinde en çok ailesinden destek aldığını ifade eden Hasan Sünnetçi, "2018 yılı şubat ayında akciğer kanserine yakalandım. KTÜ Farabi Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma tam kavuşurken,1 yıl sonra kanser ağabeyimin vücudunu sardı ve onu kaybettik .Takdiri ilahi böyleymiş. O süreçte ağabeyimin ölümü beni çok kötü yıktı. Kendi hastalığımı bile unutmuştum. Ağabeyim bana destek olurken kendisi de kansere yakalanıp 4 ay sonra hayatını kaybetti"

Trabzon'da esnaf olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Sünnetçi(46), 4 yıl önce solumun sorunu nedeniyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne gitti. Sünnetçi'ye yapılan tetkikler yapıldı. Çekilen tomografisinde akciğerinin soluk borusu kısmında tümör görülen Sünnetçi, akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Sünnetçi, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından ameliyata kararı alındı. Başarılı bir ameliyatla akciğerindeki tümör vücuduna dağılmadan temizlenerek alınan Hasan Tütüncü, kemoterapi bile almadan hayata yeniden tutundu. Ameliyat olduktan bir yıl sonra ağabeyi Uğur Sünnetçi (50) akciğer kanserine yakalandı. Ağabeyinin ise vücudunu saran kanser onu 4 ay yaşatabildi. Ağabeyini kanserden kaybeden, hem de kendisi kanser tedavisi gören Sünnetçi'ye o süreçte ailesi destek oldu. Her yıl yıllık rutin kontrollerini yapılan Hasan Sünnetçi'nin sağlık durumu gayet iyi.

4 yıl önce akciğer kanserine yakalanan ve başarılı bir ameliyatla kanseri yenen Hasan Sünnetçi yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Sünnetçi, "Her yıl gribal enfeksiyon yaşadığımda o hastalık beni zatüreye çeviriyordu. Bu yıllarca böyle devam etti. Zor bir süreç yaşıyordum. Nefes almam zorlaşıyordu. Doktora gittiğimde ilaç verilip, eve geliyordum. En son 4 yıl önce Şubat ayında aynı durumu yaşadım. Bu sefer KTÜ Farabi Hastanesi'ne gittim. Orda bana tetkikler yapıldı ve Tomografi çekildim. Tomografide akciğerimde tümör olduğu belirlendi. Doktorum Prof. Dr. Celal Tekinbaş ameliyat kararı aldı. O anda Allahtan gelen bir şey deyip kendimi doktorlarımıza bıraktım. Ameliyat sonrası kısa sürede sağlığıma kavuştum. O süreçte doktorlar ve ailemin desteğiyle yeniden hayata tutundum .Kanser tedavisinde en önemli tedavi ise en önemlisi erken teşhis. Çünkü her hastalığı erken teşhis ile yenebilirsiniz. Kansere yakalandığımda ise en önemlisi moral. Moralini iyi tutar, kendine özgüvenin artarsa ve çevrende bulunanların sana destek olmasıyla kanseri de yenersin" dedi.

KENDİSİ KANSERDEN KURTULDU,ABİSİ KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ

4 yıl önce Akciğer kanserine yakalanan ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hasan Sünneti, "Tam sağlığıma kavuştum derken hep yanımda destek olan ağabeyim Uğur Sünnetçi(50) bir anda Akciğer kanserine yakalandı. Kanser ağabeyimin vücudunu sarmıştı. Ne onun ne de bizim haberimiz vardı. Ona kanser olduğu söylendi ama o benim yanıma geldiğinde bana yine de destek oluyordu ama kendisi de kanserdi. Ağabeyim kanserden 4 aylık bir sürede hayatını kaybetti. Kaderimiz buymuş, halbuki hastalığımda hep ağabeyim bana destek olurdu. Ağabeyim hastalığını öğrendiğinde bile bana destek olmaya devam ediyordu. Allahtan geldik, Allaha döneceğiz. O illet hastalıktan ben kurtuldum ama ağabeyim kurtulamadı" dedi.

ERKEN TEŞHİS İLE HAYATA TUTUNDU

Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise, hastamız 2018 yılında zatüre tedavisi aldığı sırada çekilen tomografinde sağ akciğerin alt kısmına giden soluk borusu içinde şüpheli tümör göründü. Bronkoskopi dediğimiz soluk borusunun iç kısmını gösteren girişimsel yöntem ile (akciğer kanseri) kesin tanısı konuldu. Hastanın tümörü uygun cerrahi yönetmemle çıkarttık. Ameliyat sonrası 3 gün hastanede takip ve tedavi uyguladıktan sonra hastamızı şifayla taburcu ettik. Sonrasında herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç duymadığımız hastamızın uzun dönem takiplerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Halen takibimizin altında bulunan hastanın sağlık durumu gayet iyi. İleriki dönemler için bir olumsuzluk beklemediğimiz olgumuz ile hastamız normal hayatına sağlıklı şekilde devam etmektedir. Zamanında teşhis konulması durumunda bu tür hastalar cerrahi işlem ile sağlıklarına kısa sürede kavuşmaktadır" diye konuştu.