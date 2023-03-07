Kaderin böylesi

VAN'DA 12 yıl önce depreme yakalanan ve evlerinden son anda çıkarak hayatta kalmayı başaran öğretmen çift Lale ve Selim Sercan Portakaldalı taşındıkları Hatay'da depreme yakalandı. Depremde evleri yıkılan çift ve çocukları Arven (8) ve Asel (3) hayatını kaybetti. Portakaldalı çifti ile iki çocuğunun cansız bedenlerine 8. gün ulaşıldı. 4 kişilik aileden geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Çiftin 2011'de Van depremine evlerinde yakalandığı ve son anda dışarı çıkarak hayatta kalmayı başardığı, daha güvenli olduğunu düşünerek Hatay'a taşınmaya karar verdikleri öğrenildi.