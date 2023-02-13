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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:30 Son Güncelleme: 13.2.2023 11:32

Kaderin böylesi... Depremden kurtuldu, yangında öldü

Hatay'dan Kütahya'daki kızının yanına gelen depremzede baba, Kütahya'daki yangında hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kaderin böylesi... Depremden kurtuldu, yangında öldü

Deprem sonrası iki gün önce Hatay'dan Kütahya'daki polis kızının yanına gelen depremzede kaldıkları binada çıkan yangında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 6 katlı binada çıkan yangında, iki gün önce Kütahya'ya gelen depremzede 63 yaşındaki baba Necip Çakmak ve oğlu Besim Çakmak, evlerinde mahsur kaldı. Baba ve oğlu, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu mahsur kaldıkları evden baygın vaziyette çıkartıldı.

Ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Necip Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rahmin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Besim Çakmak'ın da hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

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Kaderin böylesi... Depremden kurtuldu, yangında öldü
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