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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Kader’in gülen yüzü fotoğraflarda kaldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kader’in gülen yüzü fotoğraflarda kaldı
Türkiye'de durmak bilmeyen kadın cinayetleri listesine eklenen son isim, 23 yaşındaki Kader Gökçe oldu. İstanbul Esenyurt'ta, Alparslan Çay (28) metrobüs üst geçidinden inen eski sevgilisinin karşısına çıktı. Kader'i sokağa sürükleyen Çay, saniyeler sonra ise önce eski sevgilisini öldürdü, ardından bir mermi de kendi başına sıktı. Kader olay yerinde, katili ise ertesi gün hastanede öldü. Hayatının baharında erkek terörünün kurbanı olan Kader, SABAH'ın ulaştığı daha bir hafta öncesine ait videoda, Alparslan Çay'ın evlilik teklifine mutlu bir şekilde "Evet" yanıtını vermişti. İkilinin o mutlu anlarını gösteren onlarca yeni fotoğrafı da gün yüzüne çıktı. Ancak 10 ayrı suçtan sabıkalı Çay, başka bir kadınla evli ve iki çocuk babasıydı. Durumu öğrenen Kader'in, öldürülen pek çok kadın gibi sadece ayrılmak istediği için canından olduğu gerçeği can yaktı.

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Kader’in gülen yüzü fotoğraflarda kaldı
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