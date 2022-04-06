Kader’in kaderi böyle gelmiş! Evlenme teklifinden günler sonra sokakta infaz etti

Esenyurt'ta önceki gün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü. Saldırganın boynuna ateş ettiği Gökçe, hayatını kaybetti.
Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR
Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Çay'ın 10 ayrı suçtan kaydının olduğu da iddia edilirken Kader Gökçe'nin 2021 Aralık ayında beni tehdit ediyor diye şikayette bulunduğu öğrenildi. Ondan bir ay kadar sonra da Alparslan Çay'ın Kader Gökçe'den şikayetçi olduğu belirlendi.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE EVLENME TEKİFİ ETMİŞ
Öte yandan konuyla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler de Alparslan Çay'ın olaydan günler öncesinde Kader Gökçe'ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.