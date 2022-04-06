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Giriş Tarihi: 6.4.2022 11:15 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:24

Kader’in kaderi böyle gelmiş! Evlenme teklifinden günler sonra sokakta infaz etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kader’in kaderi böyle gelmiş! Evlenme teklifinden günler sonra sokakta infaz etti

İstanbul Esenyurt’ta Metrobüsten inmesini bekleyip sokak arasına götürdükten sonra eski sevgilisi Alparslan Çay tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kader Gökçe’nin ölmeden hemen öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı görüntülerde Alparslan Çay’ın bir kafede Kader Gökçe’ye evlenme teklifi ettiği Gökçe’nin de bunu kabul ettiği görülüyor. İkilinin mutlu anlarına ait onlarca yeni fotoğrafta ortaya çıktı. Günler öncesinde evlilik teklifi ettiği kadını sokak ortasında öldüren Çay’ın başka bir kadınla evli ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken aralarındaki anlaşmazlığında Gökçe’nin bunu öğrenince ortaya çıktığı öne sürüldü.

Esenyurt'ta önceki gün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü. Saldırganın boynuna ateş ettiği Gökçe, hayatını kaybetti.

Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kader Gökçe'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Gökçe'nin ailesi ve yakınları aldı. Gökçe'nin cenaze namazı Güngören'dekii Uhut Camii'nde kılındı. Ardından Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa mezarlığına defnedildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Çay'ın 10 ayrı suçtan kaydının olduğu da iddia edilirken Kader Gökçe'nin 2021 Aralık ayında beni tehdit ediyor diye şikayette bulunduğu öğrenildi. Ondan bir ay kadar sonra da Alparslan Çay'ın Kader Gökçe'den şikayetçi olduğu belirlendi.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE EVLENME TEKİFİ ETMİŞ

Öte yandan konuyla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler de Alparslan Çay'ın olaydan günler öncesinde Kader Gökçe'ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kafede oturan Kader Gökçe'nin arkasından çiçeklerle gelen Alparslan Çay'ın evlenme teklifi etiği ve Gökçe'nin de kabul edip yüzüğü taktığı görülüyor. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda da çiftin mutlu anlarına ait onlarca görsel ortaya çıktı.

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Kader’in kaderi böyle gelmiş! Evlenme teklifinden günler sonra sokakta infaz etti
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