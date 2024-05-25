Kader’in katili kuzen çıktı

Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde yaşayan Kader Yıldırım (39) evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Yapılan incelemelerde Yıldırım'ı aynı apartmanda oturan eşinin halasının oğlunun, talihsiz kadını bileziklerini de alarak 39 kez bıçakladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Kader Yıldırım'ın okulda olan 2 çocuğu eve gelip zile bastığında kapı açılmadı. Bunun üzerine belediyede çalışan babalarını arayıp annelerinin kapıyı açmadığını söylediler.Eve gelen baba Fatih Yıldırım da zile bastığında kapı açılmayınca eve çilingir çağrıldı. Kapı açıldığında ise genç kadın kanlar içinde yerde bulundu. Bunun üzerine komşular durumu polise haber verdi. Kader Yıldırım'ın eşi Fatih Yıldırım (42) ilk sorgusunda eşine ait 3 bileziğin de çalındığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik kameralarından yola çıkan polis, katilin Kader Yıldırım'ın eşi Fatih Yıldırım'ın aynı binanın 3'üncü katında oturan 32 yaşındaki halasının oğlu Mustafa I. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mustafa I. ilk sorgusunda suçunu itiraf ederken bilezikler de ele geçirildi. Mustafa I.'nin ifadesinde 300 bin lira borcunu ödemek için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.Yapılan ilk incelemede Kader Yıldırım'ın vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.