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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Kader’in özgür ruhu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kader’in özgür ruhu
MUĞLA Fethiye'ye bağlı Karagedik mahallesinde yaşayan Kader Koca'nın (36), iki eli ve sağ diz altı doğuştan yok. 10 yaşından beri diz altı proteziyle yürüyen Kader, yaşama sevincini kaybetmedi, karşısına çıkan tüm engelleri aştı. Bilgisayar, boyama, İngilizce, bachata ve tango gibi birçok kursa katıldı. Seyirciler dansına hayran kaldı. Yufka açtı, yemek yaptı, araç kullandı, örgü ördü, ata bindi. Yükseklik korkusu olsa da yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'in üzerinde uçtu. Çeşitli spor dallarıyla uğraştı, ödüller aldı. Azmiyle takdir toplayan Kader'in yaşama sevinci diğer 'özel' arkadaşlarına da örnek oldu. Kader, " Özgür bir ruhum var. Engelli arkadaşlarıma ve ailelerine sesleniyorum, 'Evlatlarınızın arkasında durun. Biz herşeyi yapabiliriz" dedi.-

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Kader’in özgür ruhu
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