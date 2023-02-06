Kadersiz Yasemin Yargıtay’ı ikiye böldü

İstanbul'da yaşayan Özkan ve Yasemin Kaymaklı çifti 2013'te dünya evine girdi. Evlendikten kısa bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladı. Eşi Yasemin'e şiddet uygulamaya başlayan ve şiddeti ileriye taşıyan Özkan Kaymaklı, eşi Yasemin'i yaraladı. Şiddetin artmasıyla kadın mahkeme kararıyla sığınma evine yerleştirildi, ancak 10 gün sonra kocası ile yaşadığı eve geri döndü. Çift arasındaki geçimsizlik, Yasemin eve döndükten sonra da devam etti. Çocuğunu da yanına alan kadın ailesinin yanına Van'a gitti. Koca Özkan Kaymaklı, Van'a giderek eşini ve çocuğunu İstanbul'a geri getirdi. Çocuğuna bez ve mama almayan koca, eşi Yasemin ile kavga ettikten sonra onu darp ederek odaya kilitledi. Yasemin Kaymaklı ve çocuğu sabaha kadar odada kilitli kaldı. Sabah uyandıktan sonra odadan çıkan kadın, Özkan Kaymaklı'nın odasından çıkması sonrasında ona saldırdı. Özkan Kaymaklı ise, kahvaltı masasında eline geçirdiği tavayla Yasemin Kaymaklı'nın kafasına vurup saçını çekti. Daha sonra ise belindeki kemeri çıkaran Özkan Kaymaklı, karısını önce dövdü ardından da kemeri boğazına dolayıp sıkmaya başladı. Bunun üzerine Yasemin Kaymaklı da karşılık vermeye başladı. Kocası Özkan'ı etkisiz hale getiremeyen Yasemin Kaymaklı, masadan aldığı bıçakla kocasını 4 yerinden bıçakladı.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Özkan Kaymaklı, olay yerinde yaşamını yitirmesinin ardından kadın Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanık Yasemin Kaymaklı'ya "kasten öldürme" eylemini meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınır aşması sonucunda gerçekleştirdiği gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI VE 15 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Karara yapılan itirazın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti ve daire ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. İstinaf, sanığın haksız tahrik altında "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, istinafın kararını hukuka uygun bularak oy çokluğuyla onadı.

CİNAYET TAHRİK ALTINDA İŞLENDİ

Heyet kararı oy çokluğuyla verirken, muhalif üyeler Yasemin Kaymaklı'nın gerçekleştirdiği eylemin "tahrik" altında işlendiğine dikkat çekti. Karara düşülen muhalefet şerhinde sanığın eşi olan maktule yönelik "kasten öldürme" eylemini meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda gerçekleştirdiğine yer verilerek, "Sanık hakkında eş karşı kasten öldürme suçundan 'ceza verilmesine yer olmadığına' dair verilen ilk derece mahkemesi kararı doğru olmasına rağmen, kararın kaldırılarak sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesi kararı bozulması gerekirken onanması görüşüne iştirak etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.