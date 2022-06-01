‘KADES butonuna bas’ derken, eniştesinin kurşunlarıyla can verdi

Çorum'da 32 yaşındaki Ö.C.Ö., kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu kocası E.Ö.'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitti. Evin bulunduğu caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıktı. E.Ö. eşi Ö.C.Ö.'yü darbetmeye başladı. Bunun üzerine Taşıran, E.Ö.'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istedi. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ö., Taşıran'a 9 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşıran kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.