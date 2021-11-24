KOCAELİSPORLULAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüde bu kapsamda, hem uygulamayaı tanıtmak hem de Kadına Şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oldukça anlamlı bir video hazırladı. Uygulamada kısaca KADES'in ne olduğu, uygulama sayesinde canların nasıl kurtarıldığı anlatıldıktan sınra Kocaelispor'lu teknik adamlarve Kocaelisporlu futbolcular sıra ile " şiddetin bahanesi yoktur", "Şiddet kadınların kaderi olmasın", "Şiddet yetersiz kişilerin son barınağıdır", "Bağırma", "İncitme", Can yakma", "Görmezden gelme", "Kadınlara şiddet değil sevgi göster", " Aile içi şiddet geleceği karartır", "Susma", "Korkma", "Sessiz kalma", Kadına şiddeti engelle", " Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim", "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız,kadınların yanındayız" mesajları verildi.

KADES için anlamlı video | Video

MESAJ VERDİLER

Toplamda 2 dakika 20 saniye olan videonun devamın İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Kadına yönelik her türlü şiddet suçtur, KADES'de tek dokunuşta kadına şiddete dur de", Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, " Kadına yönelik şiddete gözyummayın", Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Kadın annedir. Evlattır. Kardeştir. Ailedir", son olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Kadına yönelik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.Şddet mağduru tüm kadınlarımızın yanındayız" mesajlarını verdi.