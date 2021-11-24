Kısa adı KADES olan ve 24 Mart 2018'de uygulamaya başlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi sayesinde, bugüne kadar 242 bin 473 bin ihbarda bulunuldu. Bütün ihbarlara anında müdahale edilirken, yapılan ihbarlar arasında, 138 binin gerçekte acil durumda yapıldığı belirlendi. Uygulamaya girdiği günden bu yana, 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından indirilen ve kısa bir süre öncede Akdeniz Parlementerler Asemblesi tarafından ödüle layık görülen uygulama'nın, bilinirliğinin arttırılması ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, tanıtım ve eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediliyor.
KOCAELİSPORLULAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüde bu kapsamda, hem uygulamayaı tanıtmak hem de Kadına Şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oldukça anlamlı bir video hazırladı. Uygulamada kısaca KADES'in ne olduğu, uygulama sayesinde canların nasıl kurtarıldığı anlatıldıktan sınra Kocaelispor'lu teknik adamlarve Kocaelisporlu futbolcular sıra ile " şiddetin bahanesi yoktur", "Şiddet kadınların kaderi olmasın", "Şiddet yetersiz kişilerin son barınağıdır", "Bağırma", "İncitme", Can yakma", "Görmezden gelme", "Kadınlara şiddet değil sevgi göster", " Aile içi şiddet geleceği karartır", "Susma", "Korkma", "Sessiz kalma", Kadına şiddeti engelle", " Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim", "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız,kadınların yanındayız" mesajları verildi.
KADES için anlamlı video | Video
MESAJ VERDİLER
Toplamda 2 dakika 20 saniye olan videonun devamın İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Kadına yönelik her türlü şiddet suçtur, KADES'de tek dokunuşta kadına şiddete dur de", Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, " Kadına yönelik şiddete gözyummayın", Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Kadın annedir. Evlattır. Kardeştir. Ailedir", son olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Kadına yönelik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.Şddet mağduru tüm kadınlarımızın yanındayız" mesajlarını verdi.