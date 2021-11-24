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Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:08 Son Güncelleme: 24.11.2021 23:22

KADES için  anlamlı  video

ABBAS ÇAKAR
KADES için  anlamlı  video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kısa adı KADES olan  Kadın Destek Uygulamasının  tanıtımı ve toplumda  farkındalık oluşturmak amacıyla,  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve  Kocaelisporlu futbolcularında yer alıp mesaj verdiği bir video hazırladı. Sosyal  medyada paylaşılan video kısa zamanda  büyük beğeni topladı.

Kısa adı KADES olan ve 24 Mart 2018'de uygulamaya başlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi sayesinde, bugüne kadar 242 bin 473 bin ihbarda bulunuldu. Bütün ihbarlara anında müdahale edilirken, yapılan ihbarlar arasında, 138 binin gerçekte acil durumda yapıldığı belirlendi. Uygulamaya girdiği günden bu yana, 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından indirilen ve kısa bir süre öncede Akdeniz Parlementerler Asemblesi tarafından ödüle layık görülen uygulama'nın, bilinirliğinin arttırılması ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, tanıtım ve eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediliyor.

KOCAELİSPORLULAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüde bu kapsamda, hem uygulamayaı tanıtmak hem de Kadına Şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oldukça anlamlı bir video hazırladı. Uygulamada kısaca KADES'in ne olduğu, uygulama sayesinde canların nasıl kurtarıldığı anlatıldıktan sınra Kocaelispor'lu teknik adamlarve Kocaelisporlu futbolcular sıra ile " şiddetin bahanesi yoktur", "Şiddet kadınların kaderi olmasın", "Şiddet yetersiz kişilerin son barınağıdır", "Bağırma", "İncitme", Can yakma", "Görmezden gelme", "Kadınlara şiddet değil sevgi göster", " Aile içi şiddet geleceği karartır", "Susma", "Korkma", "Sessiz kalma", Kadına şiddeti engelle", " Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim", "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız,kadınların yanındayız" mesajları verildi.

KADES için anlamlı video | Video

MESAJ VERDİLER

Toplamda 2 dakika 20 saniye olan videonun devamın İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Kadına yönelik her türlü şiddet suçtur, KADES'de tek dokunuşta kadına şiddete dur de", Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, " Kadına yönelik şiddete gözyummayın", Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "Kadın annedir. Evlattır. Kardeştir. Ailedir", son olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Kadına yönelik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.Şddet mağduru tüm kadınlarımızın yanındayız" mesajlarını verdi.

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KADES için  anlamlı  video
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