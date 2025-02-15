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Giriş Tarihi: 15.2.2025 14:25 Son Güncelleme: 15.2.2025 16:57

KADES tek dokunuşla hayat kurtarıyor!

Jandarma, KADES ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir Ardahan, Çankırı, İzmir'de görev yapan jandarma ekipleri, kadınların güvenliği için Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekiyor.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
KADES tek dokunuşla hayat kurtarıyor!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), kadınların şiddet anında yalnız olmadığını hissettirmek ve anında yardım alabilmelerini sağlamak amacıyla 2018 yılında hayata geçirildi. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı son yıllarda, bu uygulama Türkiye'nin gurur projelerinden biri haline geldi.

Jandarma ekipleri, özellikle Kırşehir'de kırsal bölgelerde yaşayan kadınları, tek dokunuşla güvenliğe ulaşabilecekleri KADES uygulamasının önemi konusunda bilgilendirdi. Uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında yapılan açıklamalarda, şiddet mağdurlarının başvurabileceği resmi destek mekanizmaları da aktarıldı.

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KADES tek dokunuşla hayat kurtarıyor!
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