KADES uygulaması 2 milyon 668 bin kez indirildi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden KADES uygulamasının önemini anlatan bir video paylaşıldı. Videoda, Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir'in anlatımıyla KADES uygulaması detaylı bir şekilde anlatıldı.

"227 BİN 936 İHBAR YAPILDI VE TÜMÜNE MÜDAHALE EDİLDİ"

Özdemir, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali bulunan kadın vatandaşların KADES uygulamasına basmasıyla ortalama 4-5 dakika içerisinde en yakın ekibin olay yerine gelerek müdahale ettiğini anlatarak, "KADES uygulamasını bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kişi telefonuna indirdi. Uygulama ile 227 bin 936 kadın vatandaşımız bize ihbarda bulundu ve bu ihbarların tamamına müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

"EN UYGUN TEDBİR MAĞDURA YÖNELİK VERİLİR VE TAKİBİ YAPILIR"

Şiddet mağduru bir kadının, yaşadığı olayla ilgili olarak ilk müracaatını Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büroların yaptığını belirten Özdemir, "Bu müracaatı sırasında ifadesi alınır, darp izi mevcutsa mutlaka doktor raporu alınır. Daha sonra risk düzeyin belirlemek ve en uygun tedbir kararını alabilmek için oluşturduğumuz, tüm Türkiye'de kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Risk Değerlendirme ve Kayıt Formu doldurulur. Mağdurun beyanı doğrultusunda risk düzeyi belirlenerek ilgili madde kapsamındaki en uygun tedbir mağdura yönelik olarak verilir ve personelimiz tarafından da takip edilir" şeklinde konuştu.

MERKEZDE AKTİF OLARAK 248 VAKANIN TAKİBİ YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Elektronik İzleme Merkezini de kurduklarını dile getiren Özdemir, şunları aktardı:

"Özellikle mükerrer şiddetin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için 7 gün 24 saat kesintisiz olarak şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde takibini yapıyoruz. Elektronik İzleme Merkezinde şu anda 248 vakamız aktif olarak 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmektedir. Tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılan bu uygulama ile mahkeme kararlarının sisteme kaydı buradan yapılıp, şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın takibi sistem üzerindeki ekranlardan yapılıyor. Olası şiddet uygulayanın mağdura yaklaşması söz konusu ise, yine izleme merkezi personeli tarafından hem şiddet mağduru hem de şiddet uygulayan kişi telefonla aranarak ikaz edilir. Tekrar olası bir şiddet uygulanma söz konusu ise, izleme merkezi personelimiz vakanın olduğu şehrin kolluk personeliyle görüşerek, ekiplerin olaya müdahale etmesi sağlanıyor."