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Giriş Tarihi: 6.11.2022 17:52 Son Güncelleme: 6.11.2022 18:24

KADES’e bastı, kocasının hayatını kurtardı

Kırıkkale'de, uzaklaştırma kararı olan kocasının intihara teşebbüs etmesini KADES uygulamasıyla engelledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
KADES’e bastı, kocasının hayatını kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası S.C.'nin evin önüne geldiğini gören E.C., KADES uygulamasına bastı. Bölgeye 'Yunus' ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin önüne gelen ekipler, 4 katlı apartmanın giriş katındaki garaj kapısının açık olduğunu görmesi üzerine içeri girdi. Bu sırada S.C.'nin kendini iple asarak intihara teşebbüs ettiğini gören ekipler, ipi keserek S.C.'yi indirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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KADES’e bastı, kocasının hayatını kurtardı
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