Kadıköy Belediyesi işçileri ile belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye işçilerinin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında geçen toplantıda anlaşma gerçekleşmeyince işçiler Kadıköy Belediyesi önüne yürümüş, ara bulucu sürecinin ardından greve çıkacaklarını duyurmuştu. Belediyeden yeni bir teklif gelmediğini belirten işçiler greve kararı aldı. İşçiler ücretlerinin asgari ücretin altında kaldığını ifade etti.

Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video

'4-5 GÜN İÇİNDE GREV KARARIMIZI ASACAĞIZ'

Belediye binasından çeşitli sloganlar atarak çıkan işçilere açıklama yapan Şube Başkanı Murat Aydoğan, "Masada imzalamaya çalıştık. Bugün itibariyle artık anlaşma sağlanmayacağı kesinleşti. Bizim grev kararımız geldi. Artık Genel Merkez bize gönderecek. Grev sürecine ilk başta da söylediğimiz yerdeyiz. Grevin 2 aylık bekleme süresini kullanmayacağız. Masadaki bu tavırlarla anlaşma sağlanamayacağını söyledik. Eğer bizim söylediğimiz rakamlara yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz yoksa grev sürecine kadar, söylediğim gibi grev süreci çok kısa bir tarih 4- 5 gün sonra grev kararımızı asacağız. Artık greve çıkıyoruz. Yine söylüyorum masada imzalamak istedik olmadı. Artık süreç grevle sonuçlanacak. Herkese hayırlı olsun" dedi. Açıklamanın ardından işçiler, "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı attı.