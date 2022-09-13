Kadıköy Belediyesi’nde işçiler grev kararı aldı

Kadıköy Belediyesi işçileri ile belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçilerin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube, grev kararını açıkladı. Şube Başkanı Murat Aydoğan, işçilere yaptığı açıklamada "Masada imzalamak istedik olmadı. Eğer bizim söylediğimiz rakamlara yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz, yoksa 4- 5 gün sonra grev kararımızı asacağız. Artık greve çıkıyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi. Asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade eden işçiler ise, "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Geçen toplantıda anlaşma gerçekleşmeyince işçiler Kadıköy Belediyesi önüne yürümüş, ara bulucu sürecinin ardından greve çıkacaklarını duyurmuştu.