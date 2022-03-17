İntihar etmek için otomobille evden kaçan 17 yaşındaki sürücü kazada öldü

İNTİHAR ETMEK İÇİN OTOMOBİLLE EVDEN KAÇMIŞ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in aşırı hızlı olduğu belirtilirken ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Otomobilin bir reklamcılık şirketi adına kayıtlı olduğu belirtildi.