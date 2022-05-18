Kadıköy değnekçisi yakalandı! Hedefinde gelin-damat araçları vardı...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde "Korsan Otoparkçılık - Değnekçilik" operasyonu düzenledi. Kadıköy İlçesi'ne bağlı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde araçlarını caddeye ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin çevresine park etmek isteyen ve eden vatandaşlardan otopark ücreti talep ettiği ve para aldığı saptanan Volkan K. adlı bir değnekçi, Sivil Trafik Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alındı.