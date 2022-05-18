Kadıköy değnekçisi yakalandı! Hedefinde gelin-damat araçları vardı...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde "Korsan Otoparkçılık - Değnekçilik" operasyonu düzenledi. Kadıköy İlçesi'ne bağlı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde araçlarını caddeye ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin çevresine park etmek isteyen ve eden vatandaşlardan otopark ücreti talep ettiği ve para aldığı saptanan Volkan K. adlı bir değnekçi, Sivil Trafik Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alındı.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri caddeye araçlarını park etti. Evlendirme Dairesi çevresinde bir damat adayı ve akrabalarından para aldığı anlar polislerin kameralarına yansıyan Volkan K. isimli değnekçi, sivil polislerden otopark ücreti talep edince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gelin-Damat araçlarından otopark ücreti alan Korsan Otoparkçı (Değnekçi) Volkan K. hakkında; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzerinde Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece Veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" maddesi gereğince adli işlem yapıldı. Kadıköy Hasan Paşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.