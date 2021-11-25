ANNEM VARDI KAÇAMAZDIM

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü.