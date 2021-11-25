Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayan kadın konuştu: Kaçamadım, güvenlik müdahale etmedi
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:24 Son Güncelleme: 25.11.2021 11:26

Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayan kadın konuştu: Kaçamadım, güvenlik müdahale etmedi

İHA
Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayan kadın konuştu: Kaçamadım, güvenlik müdahale etmedi

Son dakika haberler: Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Metroda bıçaklı şahsın hakaretlerine uğrayan Senanur Damgacı yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.

Son dakika haberler: Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı.

Dehşet veren saldırıya maruz kalan kadın o anları anlattı. Annesiyle birlikte onlarca kişinin gözü önünde ölümle burun buruna geldiklerini anlatan Senanur Damgacı çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar:

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ANNEM VARDI KAÇAMAZDIM

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETMEDİ

Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayan kadın konuştu: Kaçamadım, güvenlik müdahale etmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA