Kadıköy ve Başakşehir’de başıboş köpekler sokakta yürüyenlere saldırdı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki pazar alışverişi yaptığı araçla yürüyen kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen kadın dengesini kaybedip yere düştü. Ayağa kalkacağı sırada köpeklerin tekrar saldırması üzerine elindeki pazar aracı ile kendini korumaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştı.