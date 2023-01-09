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Giriş Tarihi: 9.1.2023 12:02 Son Güncelleme: 9.1.2023 12:02

Kadıköy ve Beşiktaş'ta değnekçi operasyonu

Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahili güzergahında karayolu üzerinde değnekçilik yapan 7 kişi yakalandı. Değnekçiler hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
Kadıköy ve Beşiktaş’ta değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'değnekçi' olarak adlandırılan, korsan otoparkçılara yönelik Kadıköy ve Beşiktaş'ta çalışma yaptı. Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahil güzergahında karayolu üzerinde aracını park etmek isteyen kişilerden ücret talep ettiği belirlenen N.A., S.M., M.N.Y., T.B., A.E.G., A.U.Ç. ve E.M. isimli 7 kişiyi yakaladı. Değnekçiler hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' içerikli 79. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

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Kadıköy ve Beşiktaş'ta değnekçi operasyonu
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