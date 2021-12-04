Kadıköy’de 10 katlı binada yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yangını görenler bir yandan itfaiyeye haber verirken bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin yangın tüpü ile dışarıdan müdahale etmeye çalıştığı ancak yangının büyümesi nedeniyle başarısız olduğu görüldü. Yangın sırasında birinci kattan yükselen alevler beşinci kata kadar çıktı. İhbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina sakinleri tahliye etti. Dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.