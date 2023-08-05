Kadıköy’de 3 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Kadıköy Eğitim Mahallesi Ünal Sokak'ta 3 katlı bir iş merkezinde korku evi olarak adlandırılan işletmede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm işletmeyi sardı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.