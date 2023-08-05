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Giriş Tarihi: 5.8.2023 21:15

Kadıköy'de 3 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Kadıköy’de 3 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Kadıköy Eğitim Mahallesi Ünal Sokak'ta 3 katlı bir iş merkezinde korku evi olarak adlandırılan işletmede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm işletmeyi sardı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangında itfaiye ekipleri camları kırarak içeriye girdi. Yoğun duman oluşan işletmede ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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Kadıköy'de 3 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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