Kadıköy’de 3 kişinin öldüğü bina yıkıldı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlamada bir kısmı yıkılan ve büyük hasar gören bina yapılan incelemelerin ardından iş makinesiyle tamamen yıkıldı. Erdemler Sokak üzerinde buluna 3 katlı binanın 22inci katında Pazar Günü akşam 19.000 sıralarında büyük bir patlama meydan geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrasında binanın 1'inci katında yaşayan Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov, yaralı olarak kurtarılırken 8 yaşındaki kızı Maryam Kadirov ile 68 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YIKILDI

3 gündür süren çalışmaların ardından incelemelerin bitmesi sonrasında 3 kişinin öldüğü bina alınan karar sonrasında yıkılmaya başlandı. İş makinesi tarafından başlanan yıkımda bina kısa sürede tamamen yıkıldı. Yıkım sırasında toz ortaya çıkarken görevliler binayı sık suladı. Yıkım sırasında polis ve belediye görevlileri çevrede önlem aldı.

İNTİKAM BOMBASI ÇIKTI

Patlamaya sebep olan Mustafa Karahan'ın TİKKO terör örgütü üyeliğinden 7 yıl hapis yattıktan sonra 1989 yılında İsviçre'nin Bern kentinde de 4 kişinin öldüğü bir saldırıya karıştığı ortaya çıktı. İsviçre'deki olay sonrasında Türkiye'ye gelen ve 2012 yılında abisinin ihbarıyla yakalanan Mustafa Karahan, pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Bu durumdan dolayı ailesine intikam güden Karahan, bomba ile aile fertlerini öldürmek istediği belirtildi. Bu kapsamda bomba hazırlamaya çalışan Mustafa Karahan, patlamaya sebep olurken kendisiyle birlikte iki komşusunun da ölümüne sebep oldu.