Kadıköy’de akıl almaz olay... Hiç tanımadığı adamı bıçaklayıp kaçtı

Kadıköy Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Sokak'da dün akşamüzeri saat 17:35 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sosyal medya yöneticisi Mert Çavlı (29) kaldırımda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Sol kaburgasından ve sağ kalçasından ağır yaralanan Çavlı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda izlenen görüntülerden şüpheli şahıs kısa sürede tespit edildi. Asayiş Büro ekipleri şüpheli Deniz K'yı(35) yakalayarak gözaltına aldı.

TANIMIYORUM, MÜNAKAŞA YAŞADIK BIÇAKLADIM

Herhangi bir suç kaydının olmadığı belirlenen şahsın emniyette verdiği ifade ise şaşkına çevirdi. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve bıçakladığı şahsı tanımadığını söyleyen şüpheli Deniz K. ifadesinde: Herhangi bir akıl sağlığı problemi olmadığını, müştekiyi tanımadığını söyledi. Ayrıca kaldırımda yürüdüğü esnada karşıdan da müştekinin geldiğini ve yol üzerinde münakaşadan kaynaklı gerginleştiğini ve bir anlık sinirle şahsı bıçakladığını belirtti. Şüpheli bıçağı da yol üzerinde bir yere attığını beyan etti.

OLAYDA KULLANILAN BIÇAK BULUNU

Kadıköy polisi şüphelinin bahsettiği yerlerde yaptığı çalışmada da olay da kullanıldığı değerlendirilen bıçağı bulup muhafaza altına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.