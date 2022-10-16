Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de alev alev yanan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı
Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:04 Son Güncelleme: 16.10.2022 11:20

Kadıköy’de alev alev yanan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe’de dün akşam klima motorundan çıkan yangınla alev alev yanan 24 katlı rezidansta sabah yeniden yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken kısa sürede söndürüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de alev alev yanan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansta dün akşam klima motorundan kaynaklı yangın çıktı. Binanın tüm klima motorlarının olduğu bölüm yanarken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülmüştü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın büyük paniğe sebep olmuştu.

YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Akşam saatlerinde çıkan yangının ardından sabah 10.30 sıralarında aynı rezidansta yeniden yangın çıktı. Rezidansın 4'üncü katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
Son Dakika: O sözleri yürekleri sızlattı: "Ben bu acıya dayanamam" Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen genç...
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
Putin'in 'Nükleer' tehdidi sonrası NATO harekete geçti!
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Kızılelma vurgusu! Muharebe tarihinde devrim yaratacaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de alev alev yanan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA