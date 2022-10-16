Kadıköy’de alev alev yanan 24 katlı rezidansta yeniden yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansta dün akşam klima motorundan kaynaklı yangın çıktı. Binanın tüm klima motorlarının olduğu bölüm yanarken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülmüştü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangın büyük paniğe sebep olmuştu.

YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Akşam saatlerinde çıkan yangının ardından sabah 10.30 sıralarında aynı rezidansta yeniden yangın çıktı. Rezidansın 4'üncü katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.