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Giriş Tarihi: 27.8.2023 06:19

Kadıköy'de alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

Kadıköy'de trafik ekiplerinin denetimi sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polise ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Denetimde 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen Görkem Özertürk'e ceza uygulanırken, sürücü basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

DHA
Kadıköy’de alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolu üzerinde 00.00 - 03.00 saatleri arasında trafik denetimi yaptı. Trafik ekipleri, kurallara uyumayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. Ekipler, 111 sürücüye toplam 180 bin 772 TL ceza keserken, 24 aracı da trafikten men etti.

"GÖREVİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ AMA PAYLAŞAMASSINIZ"

Denetim sırasında 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Görkem Özertürk'e 4 bin 64 lira para cezası uygulandı. Polisler işlem yaparken görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren Görkem Özertürk, "Görevinizi yapabilirsiniz ama görüntüleri paylaşamassınız" dedi. Görkem Özertürk ve yanında bulunan arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kadıköy'de alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
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