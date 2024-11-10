Kadıköy’de bariyer İETT otobüsünün içinden geçti

İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Ön kısmından otobüse saplanan bariyer yaklaşık 10 metre otobüsün içine girdi. Büyük faciadan dönülen kazada yaralanan kimse olmadı. Kaza, Kadıköy D-100 Karayolu Acıbadem Metro istasyonu çıkışında meydana geldi. Şevket K.'nın kullandığı İETT otobüsü, durağa gireceği sırasında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

ÖN KISIMDAN SAPLANAN BARİYER ORTA KAPIYA KADAR GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen bariyer, otobüsün ön kısmından saplanarak yaklaşık 10 metre kadar otobüsün içine girdi. Büyük bir faciadan dönülen kazada otobüste bulunan 5 yolcu ve otobüs şoförü kazayı yaralanmadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste inceleme yaptı. Otobüse sağlanan bariyer uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Otobüs kullanılmaz hale geldi.