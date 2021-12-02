Kadıköy’de bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 ölü

Kaza, 04.30 sıralarında Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine gitmekte olan Cem Yücel'in kullandığı EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Çarpanın etkisiyle bariyer otomobili parçaladı.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yücel'in cenazesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.





POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlileri, yola saçılan çam parçalarını süpürerek yolu temizledi. Otomobilin kaldırılmasının ardından yoldaki önlemler kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.