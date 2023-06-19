Kadıköy’de beton mikseri dehşeti: 4 araç hurdaya döndü

SEYYAR SATICI TEZGÂHI DA HASAR GÖRDÜ

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı. Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada seyyar satıcı tezgâhı da büyük hasar gördü. Hafif yaralı sürücünün kendi imkânlarıyla çevrede bulunan bir hastaneye gittiği belirtildi. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.