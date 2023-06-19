Kadıköy’de beton mikseri dehşeti: 4 araç hurdaya döndü

Kaza, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi Şakacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş'nin kullandığı yüklü beton mikseri Bayar Caddesi'nden Şakacı Sokağa hızla girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçların üzerine devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkânlarıyla beton mikserinden çıkarken 4 araç gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SEYYAR SATICI TEZGÂHI DA HASAR GÖRDÜ
Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken sokak araç trafiğine kapandı. Sokağın girişinde bulunan ve her gün 09.00 sıralarında açılan seyyar satıcı tezgâhının kaza sırasında açık olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada seyyar satıcı tezgâhı da büyük hasar gördü. Hafif yaralı sürücünün kendi imkânlarıyla çevrede bulunan bir hastaneye gittiği belirtildi. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
SERVİSTEN YENİ GELEN ARACI HURDAYA DÖNDÜ
Otomobili hasar gören Orhan Polat, "Kapıcı haber verdi aşağı inip baktığımda kaza olmuştu. Beton mikseri devrilmiş. Zincirleme kaza olmuş. 3-4 araca çarpmış. İnsanlar buradan devamlı geçiyorlar. Allahtan insanlara zarar gelmemiş. Cana geleceğine mala gelsin. Aracı servisten yeni getirmiştim. Şimdi yine servise götüreceğiz. Aracı satacaktık. Yeni kaskosu bitmişti" diye konuştu.